Москвичи рассказали о длинной очереди на границе с Грузией

О длинной очереди на границе России и Грузией Telegram-каналу «Осторожно, Москва» рассказали москвичи, попавшие там в пробку на личном транспорте.
«Колонна не двигается, можно успеть пикник организовать в горах. Самая долгая история именно на нашем погранпосту, проверяют буквально каждый сантиметр машины, грузины проверяют уже гораздо быстрее», — рассказал каналу москвич Василий.
По словам горожан, в этом году в сезон отпусков пассажиропоток в Грузию увеличился почти в три раза. Для того, чтобы как-то скрасить время пребывания в огромной пробке, которая растянулась на сутки, россияне советуют брать с собой настольные игры и даже бадминтон. Такая ситуация наблюдается уже второй день.