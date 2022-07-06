Москвичи рассказали о длинной очереди на границе с Грузией

По словам горожан, в этом году в сезон отпусков пассажиропоток в Грузию увеличился почти в три раза. Для того, чтобы как-то скрасить время пребывания в огромной пробке, которая растянулась на сутки, россияне советуют брать с собой настольные игры и даже бадминтон. Такая ситуация наблюдается уже второй день.