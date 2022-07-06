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30 минут назад

Москвичи рассказали о длинной очереди на границе России с Грузией

Мослента

О длинной очереди на границе России и Грузией Telegram-каналу «Осторожно, Москва» рассказали москвичи, попавшие там в пробку на личном транспорте.

Москвичи рассказали о длинной очереди на границе с Грузией
Фото: МослентаМослента

«Колонна не двигается, можно успеть пикник организовать в горах. Самая долгая история именно на нашем погранпосту, проверяют буквально каждый сантиметр машины, грузины проверяют уже гораздо быстрее», — рассказал каналу москвич Василий.

По словам горожан, в этом году в сезон отпусков пассажиропоток в Грузию увеличился почти в три раза. Для того, чтобы как-то скрасить время пребывания в огромной пробке, которая растянулась на сутки, россияне советуют брать с собой настольные игры и даже бадминтон. Такая ситуация наблюдается уже второй день.

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