Впервые отдохнувшие на отечественных курортах поделились впечатлениями

Российские туристы, которые впервые отдохнули на родине, поделились впечатлениями от отечественных курортов. Их истории собрали в «Газете.Ru».

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По словам одной путешественницы, посетившей Дагестан, красота и атмосфера региона перекрыла все мелкие недочеты, встречающиеся в ее поездке, например, плохой сервис в отеле Махачкалы или отсутствие горячей воды и отопления в горной гостинице. Кроме того, она заявила, что была приятно удивлена низкими ценами на фрукты и овощи и особенно их вкусом — так, россиянка назвала дагестанские помидоры «самыми вкусными в ее жизни».

Житель Омска рассказал о своем автомобильном путешествии на Байкал: дорога до Иркутска заняла около четырех дней. Мужчина признался, что, несмотря на лопнувшее колесо и прочие трудности в пути, отпуск удался — сейчас он планирует отправиться на Алтай и даже добраться до Владивостока.

«Цены для приезжих немного высоковаты — особенно это касается отелей. Туры на Байкал стоили космически, поэтому мы решили как-то сами добираться. По приезде на озеро мы нашли гида, женщину. Она нас завела в такие красивые места и по вполне адекватной цене. Конечно, экскурсоводов там на берегу — как таксистов на выходе из аэропорта»,

— поделился собеседник «Газеты.Ru».

Третья путешественница решила отправиться в Крым с минимальным бюджетом: до полуострова она добиралась на автобусе через Сочи, куда долетела самолетом. Свое жилье она описала словами как «у бабушки», при этом похвалила чистоту и уют. Разочарованием для нее стало отношение официантов в местных кафе — по ее словам, люди считали, что если она москвичка, то должна много тратить.

«Жаль, конечно, что на популярных курортах нет сегмента для туристов, которые не могут себе многого позволить. Даже в Германии и Испании мне удавалось провести шикарный отпуск, хотя денег особо не было. Но я надеюсь, что со временем уровень сервиса дотянет, а то и перегонит европейский»,