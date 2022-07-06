Туристов вынудили покинуть отель из-за прожженного одеяла

Между администрацией отеля «Эко-Вилладж» в Новом Афоне и их постояльцами произошла конфликтная ситуация, итогом которой стали поиски нового жилья поздно ночью. Об этой истории рассказала TourDom.ru турагент Екатерина Овчинникова.

Фото: tourdom tourdom

По ее словам, туристы заселились в отель в Новом Афоне 29-го июня, а уже через несколько дней начались проблемы. «Вернувшись с пляжа, мы обнаружили, что постель заправлена не полностью: одно одеяло лежало отдельно вместе с грязным бельем. Ничего не понимая, заправили одеяло, супруг отнес грязное белье уборщице и стали отдыхать. Затем пришел администратор и сказал, что мы прожгли одеяло. Я сказала, что не курим, на что он ответил, что утюгом. Я ответила, что у нас дорожный утюг, и я один раз погладила футболку, как я могла прожечь одеяло, оставив целым пододеяльник. Он ушел», – рассказали постояльцы отеля. Примечательно, что перед заселением путешественники предупредили о наличии своего утюга и получили разрешение его использовать. Вскоре в номер вернулся администратор вместе с горничной, которая вытащила одеяла из пододеяльника. Сотрудница отеля, по словам постояльцев, кричала и утверждала, что заплатить за испорченное имущество туристам все же придется: с гостей требовали 2 тысячи.

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Также в сторону супругов посыпались угрозы и обещания устроить «хороший отдых». «Горничная перекинулась на меня, и в мой адрес пошли нелестные слова и проклятья. Когда меня назвали “ведьмой”, муж словесно вступился. И тут подскочил некий тип в красной футболке и, обращаясь к моему супругу “эй, мужик”, вызывал его на разборки. Я попросила его представиться, но в ответ услышала нецензурные выражения», – отметила гостья отеля. В итоге, как показалось туристке, они с администрацией пришли к консенсусу. Девушка связалась с турагентом, а Екатерина, в свою очередь, передала информацию туроператору. Туристы отправились на экскурсию.

С представителями отеля связался туроператор, после чего сообщил о том, что конфликт улажен. Как оказалось позже, не совсем. В тот же вечер, 04.07, администрация отеля предложила извиниться перед горничной, которая оказалась родственницей владельца гостиницы, признать вину и заплатить за одеяло 2 тысячи. Кроме того, постояльцев обвинили в оскорблении всего абхазского народа за их слова о том, что на российских туристах держится весь бизнес республики. В случае отказа от требований гостей обещали выселить. Ночью туристы съехали из отеля, сняв жилье в частном секторе. По их словам, они побоялись очередной конфликтной ситуации и ее последствий. На данный момент туроператор отправил запрос о возврате средств, но ответ от отеля не поступил.

По словам Екатерины Овчинниковой, такое поведение администрации недопустимо. С любыми гостями можно найти общий язык и избежать конфликта. Тем более непрофессиональными выглядят угрозы о выселении и нецензурная лексика в сторону постояльцев. Подобные инциденты негативно сказываются на репутации отелей, да и республики в целом.