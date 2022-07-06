Понятие «этнокультурный туризм» предложили прописать в законе

Депутаты «Справедливой России — За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым предложили прописать в законе понятие «этнокультурного туризма». Такой законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.
По мнению авторов инициативы, особенности деятельности по организации этнокультурного туризма в законодательстве не отражаются, а в федеральных нормативных актах не дано определение этого понятия. Кроме того, содержание термина законодательно не соотносится с понятиями культурно-познавательного, экологического, и сельского туризма.
Этот пробел предлагается восполнить положениями законопроекта.
Так, согласно поправкам, этнокультурным туризмом предлагается считать совокупность видов туризма, связанную с посещением, сохранением, изучением и знакомством с культурными особенностями, традиционным укладом жизни и традиционными занятиями отдельных народов. Кроме того, определение включает подвиды этнокультурного туризма: этнический, этнографический, эколого-этнографический, антропологический, и этнопознавательный туризм.
Документом также предлагается установить, что мероприятие в сфере этнокультурного туризма представляет событие традиционного уклада жизни народов России, на которых предусмотрено присутствие или участие туристов.
По мнению депутатов, принятие законопроекта будет способствовать сохранению этнокультурной самобытности и многообразия народов России.