Понятие «этнокультурный туризм» предложили прописать в законе

Депутаты «Справедливой России — За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым предложили прописать в законе понятие «этнокультурного туризма». Такой законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

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По мнению авторов инициативы, особенности деятельности по организации этнокультурного туризма в законодательстве не отражаются, а в федеральных нормативных актах не дано определение этого понятия. Кроме того, содержание термина законодательно не соотносится с понятиями культурно-познавательного, экологического, и сельского туризма.

Этот пробел предлагается восполнить положениями законопроекта.

Так, согласно поправкам, этнокультурным туризмом предлагается считать совокупность видов туризма, связанную с посещением, сохранением, изучением и знакомством с культурными особенностями, традиционным укладом жизни и традиционными занятиями отдельных народов. Кроме того, определение включает подвиды этнокультурного туризма: этнический, этнографический, эколого-этнографический, антропологический, и этнопознавательный туризм.

Документом также предлагается установить, что мероприятие в сфере этнокультурного туризма представляет событие традиционного уклада жизни народов России, на которых предусмотрено присутствие или участие туристов.