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1 час назад

Названы 5 лучших туристических направлений в России для влюбленных

Inc-Newsиещё 2

Названы 5 лучших туристических направлений в России для влюбленных. Самым популярным местом для парного отдыха продолжает оставаться северная столица. Источник фото: livemasterПутешествие вдвоем предполагает не только обзорные экскурсии с местными красотами, но и определенный налет романтики.

5 лучших туристических направлений в России для влюбленных
Фото: Inc-NewsInc-News

В этом смысле, как пояснила эксперты по туризму Анна Верас, для парного отдыха лучше всего подходят Санкт-Петербург, заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе, остров Ольхон на Байкале, Подмосковье и Крым.По словам специалиста, кому-то нравится ходить историческими улочками северной столицы, кто-то мечтает о ночевках в кемпингах, кому-то импонируют эко-варианты на побережье с живописнейшей природой вокруг.

Но в любом случае, все эти варианты активно используются россиянами для путешествия вдвоем. И Санкт-Петербург безоговорочно возглавляет этот рейтинг.

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