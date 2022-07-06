Названы 5 лучших туристических направлений в России для влюбленных. Самым популярным местом для парного отдыха продолжает оставаться северная столица. Источник фото: livemasterПутешествие вдвоем предполагает не только обзорные экскурсии с местными красотами, но и определенный налет романтики.

В этом смысле, как пояснила эксперты по туризму Анна Верас, для парного отдыха лучше всего подходят Санкт-Петербург, заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе, остров Ольхон на Байкале, Подмосковье и Крым.По словам специалиста, кому-то нравится ходить историческими улочками северной столицы, кто-то мечтает о ночевках в кемпингах, кому-то импонируют эко-варианты на побережье с живописнейшей природой вокруг.