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2 часа назад

Новый туристический кластер создадут в Бурятии

Парламентская газетаиещё 1

В границы территории опережающего развития «Бурятия» включены новые земельные участки и часть акватории озера Байкал. На этих землях планируют построить новый туристический кластер. Соответствующее постановление кабмина от 24 июня 2022 года № 1133 вступает в силу 7 июля.

Новый туристический кластер создадут в Бурятии
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Расширение границ территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» позволит реализовать в Бурятии новые инвестиционные проекты, отмечается в документе.

В частности, на территории муниципального образования «Выдринское», которое находится в центральной экологической зоне озера Байкал, будет создан туристического кластера. В него войдут отель на 200 номеров, ресторан на 300 посадочных мест, зоны спа и бассейна, яхтенный порт и маяк со смотровой площадкой.

Также в городе Гусиноозёрске будет построен круглогодичный тепличный комплекс площадью 10,5 гекратор.

Кроме того в постановление добавлены виды деятельности, на которые распространяется особый правовой режим.

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