Ученые рассказали об опасных веществах в Черном море

О природных особенностях Черного моря и содержащихся в нем опасных веществах «Мосленте» рассказали ученые, сотрудники Института биологии южных морей. Известно, что на глубинах ниже 150 метров в Черном море отсутствует кислород.

Из-за впадения множества рек вода не успевает испаряться с поверхности Черного моря: верхние слои можно сравнить со слабосоленым озером глубиной 150 метров. Там обитают рыбы, дельфины, медузы и планктон. Это «озеро» течет в сторону пролива Босфор по неподвижному ядру глубинной воды, куда не проникает кислород. Именно в этом ядре на протяжении десятков миллионов лет собирается отмершая органика.