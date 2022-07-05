На российских курортах захотели создать туристическую полицию — с такой инициативой выступил Ростуризм. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова, передает ТАСС.
По ее словам, вопрос о создании специальных органов правопорядка становится все более актуальным на фоне инцидента, произошедшего на пляже «Фрегат» в Сочи.
Догузова отметила, что в случае, если турист нарушает порядок, необходимо «действовать в рамках закона», а не устраивать самосуд.
«Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте»,
— подчеркнула глава Ростуризма.
Сообщается также, что в ведомстве поддержали решение администрации Сочи о расторжении договора с арендатором пляжа «Фрегат».