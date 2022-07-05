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2 часа назад

На российских курортах захотели создать туристическую полицию

Lenta.ru

На российских курортах захотели создать туристическую полицию — с такой инициативой выступил Ростуризм. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова, передает ТАСС.

На российских курортах захотели создать туристическую полицию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, вопрос о создании специальных органов правопорядка становится все более актуальным на фоне инцидента, произошедшего на пляже «Фрегат» в Сочи.

Догузова отметила, что в случае, если турист нарушает порядок, необходимо «действовать в рамках закона», а не устраивать самосуд.

«Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте»,

— подчеркнула глава Ростуризма.

Сообщается также, что в ведомстве поддержали решение администрации Сочи о расторжении договора с арендатором пляжа «Фрегат».

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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