На российских курортах захотели создать туристическую полицию — с такой инициативой выступил Ростуризм. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова, передает ТАСС.

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По ее словам, вопрос о создании специальных органов правопорядка становится все более актуальным на фоне инцидента, произошедшего на пляже «Фрегат» в Сочи.

Догузова отметила, что в случае, если турист нарушает порядок, необходимо «действовать в рамках закона», а не устраивать самосуд.

«Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте»,

— подчеркнула глава Ростуризма.