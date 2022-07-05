Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

«Ямал» разрешил возвращать билеты из-за плохой погоды

Ura.Ru

Авиакомпания «Ямал» будет бесплатно возвращать билеты пассажирам, которые опоздали на рейс из-за неблагоприятных погодных условий. Такое заявление сделали в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Ямал» разрешил возвращать билеты из-за плохой погоды
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Авиакомпания „Ямал“ пошла жителям на встречу. Уже сейчас пассажиры, которые не успели на регистрацию из-за неблагоприятных метеоусловий, могут обменять билет на другую дату или другой маршрут без взимания сборов», — сообщили в своем telegram-канале представители департамента.

Для оформления такого возврата пассажиру достаточно предупредить авиакомпанию о возврате билета по причине метеоусловий. Чтобы сообщить об этом, нужно или позвонить в справочную службу «Ямала», или заполнить специальную форму обратной связи на сайте авиаперевозчика.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители