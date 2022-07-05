«Ямал» разрешил возвращать билеты из-за плохой погоды

Авиакомпания «Ямал» будет бесплатно возвращать билеты пассажирам, которые опоздали на рейс из-за неблагоприятных погодных условий. Такое заявление сделали в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Авиакомпания „Ямал“ пошла жителям на встречу. Уже сейчас пассажиры, которые не успели на регистрацию из-за неблагоприятных метеоусловий, могут обменять билет на другую дату или другой маршрут без взимания сборов», — сообщили в своем telegram-канале представители департамента.
Для оформления такого возврата пассажиру достаточно предупредить авиакомпанию о возврате билета по причине метеоусловий. Чтобы сообщить об этом, нужно или позвонить в справочную службу «Ямала», или заполнить специальную форму обратной связи на сайте авиаперевозчика.