«Ямал» разрешил возвращать билеты из-за плохой погоды

«Авиакомпания „Ямал“ пошла жителям на встречу. Уже сейчас пассажиры, которые не успели на регистрацию из-за неблагоприятных метеоусловий, могут обменять билет на другую дату или другой маршрут без взимания сборов», — сообщили в своем telegram-канале представители департамента.