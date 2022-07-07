Гонконг рассмотрит возможность сократить карантин для туристов

Ли только что занял пост главы исполнительной власти города и не готов рубить с плеча: «Я осознаю необходимость того, чтобы Гонконг оставался открытым и удобным для путешественников, но также важно, чтобы мы одновременно учитывали риски».
В Гонконге по-прежнему действует семидневный карантин по прибытии. При этом проживание в отеле-изоляторе туристы оплачивают из своего кармана.
Новая администрация города также работает над местным законом о национальной безопасности и намерена ввести его в действие в ближайшее время.
Во время своей предвыборной кампании Ли обещал, что одним из его главных приоритетов является принятие законодательства, которое дополнит закон о национальной безопасности, принятый китайским Центром. Статья 23 Основного закона предусматривает, что правительство Гонконга самостоятельно в вопросах, касающихся запрещения любых актов государственной измены, отделения, подстрекательства к мятежу или подрывной деятельности против центрального правительства. TURIZM.RU