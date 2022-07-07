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2 часа назад

Гонконг рассмотрит возможность сократить карантин по прибытии для туристов

TURIZM.RUиещё 1

Ли только что занял пост главы исполнительной власти города и не готов рубить с плеча: «Я осознаю необходимость того, чтобы Гонконг оставался открытым и удобным для путешественников, но также важно, чтобы мы одновременно учитывали риски».

Гонконг рассмотрит возможность сократить карантин для туристов
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

В Гонконге по-прежнему действует семидневный карантин по прибытии. При этом проживание в отеле-изоляторе туристы оплачивают из своего кармана.

Новая администрация города также работает над местным законом о национальной безопасности и намерена ввести его в действие в ближайшее время.

Во время своей предвыборной кампании Ли обещал, что одним из его главных приоритетов является принятие законодательства, которое дополнит закон о национальной безопасности, принятый китайским Центром. Статья 23 Основного закона предусматривает, что правительство Гонконга самостоятельно в вопросах, касающихся запрещения любых актов государственной измены, отделения, подстрекательства к мятежу или подрывной деятельности против центрального правительства. TURIZM.RU

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