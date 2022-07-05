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1 час назад

Туроператоры прогнозируют снижение цен на путевки в Египет

Ревизор.ru

Цены на путевки в Египет на сроки с середины июля до середины сентября снизятся на 25-30 процентов, пишет сегодня, 5 июля, "Газета.Ru" со слов Дили Демиденко, руководителя направления онлайн-туров TravelBelka.

Туроператоры прогнозируют снижение цен на путевки в Египет
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

По словам эксперта, это может быть связано с неимоверной жарой, которая царит в Египте именно в этот период: днем до 40 градусов тепла при полном отсутствии ветра. Традиционно путевки на указанные месяцы дешевеют на 25-30 процентов.

Вопреки опасениям, нападения акул на туристов в Хургаде не стали фактором для снижения цен на туры в Египет и для отказа от поездок в эту страну. Демиденко отметила, что туроператоры не видят ни спада потока желающих, ни отмены брони, ни тревожных настроений. Впрочем, она не исключает, что если нашествие акул усилится, то туристы насторожатся.

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