Туроператоры прогнозируют снижение цен на путевки в Египет

Цены на путевки в Египет на сроки с середины июля до середины сентября снизятся на 25-30 процентов, пишет сегодня, 5 июля, "Газета.Ru" со слов Дили Демиденко, руководителя направления онлайн-туров TravelBelka.

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По словам эксперта, это может быть связано с неимоверной жарой, которая царит в Египте именно в этот период: днем до 40 градусов тепла при полном отсутствии ветра. Традиционно путевки на указанные месяцы дешевеют на 25-30 процентов.