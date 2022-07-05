Россиянам напомнили о сложностях поездки в Финляндию

Российские туроператоры считают, что сложности получения визы и проблемы с оплатой картами негативно скажутся на желании россиян отправиться в Финляндию. Об этом пишет «Интерфакс».
Эксперты считают, что, несмотря на недавнее снятие ограничений на въезд в Финляндию для российских туристов, путешествия в европейское государство не станут массовыми из-за сложностей с транспортом, получением визы и обменом валюты. Например, специалисты напомнили, что из-за высылки дипломатов и нехватки персонала скандинавская страна выдает «крайне мало виз», более того, запись на подачу документов очень плотная, свободных дат практически нет.
«Есть моменты, которые вызывают опасения. Например, сейчас мы не сможем платить там нашими банковскими картами. Напомню, что наличные в этой стране не особо приветствуются: в Финляндии все в основном платят картами. Поэтому многие туристы могут столкнуться с проблемой сдачи, особенно в маленьких магазинах и ресторанах. С покупкой валюты у нас тоже есть сложности»,
— предупредил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Тем не менее, специалисты полагают, что в Финляндию поедут россияне, у которых уже есть открытая шенгенская виза. В частности, путешествия станут востребованы среди жителей Санкт-Петербурга и области, которые предпочтут отправиться в поездку на личном автомобиле.