Россиянам напомнили о сложностях поездки в Финляндию

«Есть моменты, которые вызывают опасения. Например, сейчас мы не сможем платить там нашими банковскими картами. Напомню, что наличные в этой стране не особо приветствуются: в Финляндии все в основном платят картами. Поэтому многие туристы могут столкнуться с проблемой сдачи, особенно в маленьких магазинах и ресторанах. С покупкой валюты у нас тоже есть сложности»,