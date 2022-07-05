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1 час назад

Нижний Новгород вошел в список самых бюджетных направлений летнего отдыха

В городе N

Нижний Новгород отмечен в десятке самых бюджетных направлений отдыха для туристов летом 2022 года. Об этом сообщил российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Нижний Новгород стал самых бюджетных направлений летнего отдыха
Фото: В городе NВ городе N

Аналитики отметили, что средняя стоимость отдыха в России в сравнении с прошлым годом снизилась на 13%, а в Нижнем Новгороде цена за проживание в отелях и квартирах стала дешевле в два раза.

В столице Приволжья туристы планируют провести в среднем три ночи, потратив 3159 рублей в сутки за проживание.

В списке самых бюджетных направлений также представлены такие города как Суздаль, Петрозаводск, Железноводск, Углич, Керчь и Тамань, а также поселок Сенной в Краснодарском крае, курорт Банное в Башкирии и село Заветное в Крыму. Этим летом там можно будет отдохнуть от 2 до 4 тысяч рублей в сутки.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородская ярмарка вошла в топ лучших нестоличных пространств России.

Автор: Диана Шарипова

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