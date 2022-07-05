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54 минуты назад

Нижний Новгород стал одним из самых популярных городов для путешествия на поезде

РИА "ФедералПресс"

Эксперты сервиса «Туту.ру» провели анализ и выявили самые популярные направления для путешествий на поезде в первые шесть месяцев 2022 года. В числе лидеров оказались Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Стало известно, куда чаще всего туристы едут на поезде
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На втором месте по популярности оказалось направление Москва – Нижний Новгород. Средний чек на этом маршруте – 1920 рублей в одну сторону», – сообщается на сайте сервиса.

Первое место занимает маршрут Москва – Санкт-Петербург, по которому покупали примерно каждый десятый билет. В среднем пассажиры тратили 3165 рублей на один билет. Далее расположились два маршрута в южном направлении: Сочи – Краснодар и Краснодар – Адлер.

Также в топ-10 популярных городов для поездки на поезде вошли Казань, Воронеж, Ярославль, Тула, Владимир и Брянск.

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