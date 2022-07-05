На границе России и Грузии образовалась многочасовая пробка

«Там всегда проблемная ситуация, потому что это горы и очень высокогорная местность, опасный серпантин, летом это связано с селевыми потоками, оползнями и так далее, то есть это очень ненадежная дорога, и она по несколько недель может быть закрыта. Сейчас к этому добавилось еще то, что в направлении России вырос грузопоток. Россияне говорят, что в основном тормозится на российской стороне, здесь промежуток быстрее. Так что может и вообще не быть пробки, а может, она на два-три дня растягиваться будет. Был очень большой поток в марте-апреле миграции не только в Грузию, но и в Армению, в Казахстан, в Таджикистан, даже Киргизию. Это был резкий наплыв. Но сейчас-то уже поток или прекратился, или минимизировался, то есть какая-то часть там, несколько десятков тысяч уже приехали, они обосновались здесь. Не думаю, что сейчас, именно в июне особый поток. Туризма из России практически нет. Авиасообщения нет с июня 2019 года, то есть уже практически три года. Но это очень мало повлияло, во время пандемии закрыли автомобильное движение, тем не менее туристический поток до февраля был довольно большой. Это мешает, но не сильно».