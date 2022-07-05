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57 минут назад

На российско-грузинской границе автомобили ждут проезда в многочасовой пробке

На границе России и Грузии машины второй день стоят в пробке по 12 часов. На КПП в Верхнем Ларсе на границе с Грузией работают все 13 линий пропуска, но турпоток так велик, что все равно образуются многочасовые пробки, объяснили РБК в пограничном управлении ФСБ России по Северной Осетии — Алании.

На границе России и Грузии образовалась многочасовая пробка
Фото: BFM.RUBFM.RU

Небольшая пропускная способность дороги и аврал на единственном КПП — давно известная проблема, но туристов сложная логистика не останавливает, рассказал журналист из Грузии Тенгиз Аблотия:

«Там всегда проблемная ситуация, потому что это горы и очень высокогорная местность, опасный серпантин, летом это связано с селевыми потоками, оползнями и так далее, то есть это очень ненадежная дорога, и она по несколько недель может быть закрыта. Сейчас к этому добавилось еще то, что в направлении России вырос грузопоток. Россияне говорят, что в основном тормозится на российской стороне, здесь промежуток быстрее. Так что может и вообще не быть пробки, а может, она на два-три дня растягиваться будет. Был очень большой поток в марте-апреле миграции не только в Грузию, но и в Армению, в Казахстан, в Таджикистан, даже Киргизию. Это был резкий наплыв. Но сейчас-то уже поток или прекратился, или минимизировался, то есть какая-то часть там, несколько десятков тысяч уже приехали, они обосновались здесь. Не думаю, что сейчас, именно в июне особый поток. Туризма из России практически нет. Авиасообщения нет с июня 2019 года, то есть уже практически три года. Но это очень мало повлияло, во время пандемии закрыли автомобильное движение, тем не менее туристический поток до февраля был довольно большой. Это мешает, но не сильно».

У КПП скопление как легкового, так и большегрузного транспорта. Сейчас время ожидания проезда на российско-грузинской границе может достигать суток, предупредили в ГУ МЧС по республике.

Новости путешествий,ФСБ,
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