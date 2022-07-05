Тонны вонючих водорослей срывают пляжный сезон в Мексике

По словам ученых, бурный рост морской растительности в Карибском бассейне обусловлен глобальным потеплением, канализационными стоками и пылью из пустыни Сахара.

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В Мексике популярные пляжи завалило миллионами тонн дурно пахнущих саргассовых водорослей. Гниющая биомасса отпугивает отдыхающих, угрожая восстановлению туристической отрасли страны после пандемии COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на отчет испанского банка BBVA.

Согласно докладу, нашествие бурых водорослей стало серьезной проблемой для курортов штата Кинтана-Роо, где расположены наиболее популярные туристические направления — Канкун, Тулум и Плайя-дель-Кармен.

В 2020 году доходы Мексики от туристического сектора сократились на 25% из-за пандемии коронавируса, хотя страна не закрывала границы. В 2021 году отрасль почти восстановилась до докризисного уровня, однако дальнейшему подъему может помешать ситуация с водорослями.

По данным Университета Южной Флориды, количество саргассовых водорослей в Карибском море достигло рекордного объема в июне 2022 года — 24,2 млн тонн. В мае их количество оценивалось в 18,8 млн тонн.