Самарская область — популярный регион для санаторного отдыха

Портал бронирования санаториев представил рейтинг популярных регионов у любителей оздоровительного отдыха летом 2022 года, в который вошла Самарская область. Об этом сообщает ТурСтат со ссылкой на санатории-россии.рф, пишет РИА "Новости".

Фото: СОВА СОВА

По данным портала, в первую десятку входят Алтайский край, Башкортостан, Подмосковье, Татарстан, Самарская, Калининградская, Ленинградская, Челябинская, Свердловская области и Пермский край.

Отмечается, что в высокий сезон лета 2022 года Алтайский край занимает первое место в России по продажам путевок в неюжные санатории. Средняя стоимость дня летом составляет 5,7 тысячи рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение.

Специалисты сообщили, что дешевле всего выйдет отдых в Татарстане и Самарской области — до 3,7 тыс. рублей в сутки. Дороже всего — в Подмосковье, 6 тысяч рублей в сутки.

Основатель портала санатории-россии.рф Евгений Терентьев заявил:

— Высокий спрос на санаторно-курортный отдых летом, кроме нехватки номеров повышенной комфортности, выявил и то, что многие учреждения оказались не готовы к большому наплыву гостей, предъявляющих высокие требования к сервису.