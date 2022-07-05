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41 минуту назад

Россиянка отдохнула на Мертвом море и восхитилась его оздоровительным эффектом

Lenta.ru

Российская туристка побывала на отдыхе на Мертвом море в Иордании и оценила поездку на «твердую четверку». Подробностями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

«Целебный эффект переоценить невозможно»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, хотя раньше она ездила в Израиль, выбор пришлось сделать в пользу Иордании, так как ей было «страшно смотреть на цены». Неделя отдыха в пятизвездочном отеле с авиабилетами и завтраками обошлась в 176 тысяч рублей на двоих (перелет через Каир).

«Ну что я могу сказать? Да, пляж неплохой, но однозначно курорты Израиля по комфорту пляжной территории намного выше уровнем. Зато какой загар! И целебный эффект переоценить невозможно: даже за неделю прошли все проблемы с кожей, улучшилось общее физическое состояние, прошла аллергия и тонзиллит»,

— восхитилась читательница портала.

Также россиянка похвалила кухню в отеле, при этом отметив, что выгоднее брать питание «завтрак и ужин» еще при оформлении тура. Разочарованием для россиянки стало отсутствие инфраструктуры за пределами гостиницы — чтобы добраться до ближайшего города, приходилось брать такси. Девушка предупредила, что если на Мертвом море жара переносится легко, то в пустыне или в городах — «это адовое пекло».

«Но кофту с рукавом все же стоит прихватить, на ночной экскурсии в Петре мы замерзли и с удовольствием грелись у костра и пили горячий чай с восточными сладостями. Еще ездили в Акабу, экскурсия плюс полдня на пляже. Но Красное море в Иордании меня совсем не впечатлило»,

— добавила туристка.

Ранее в мае россиянам назвали стоимость отдыха в Иордании. Например, восьмидневная путевка с проживанием в четырехзвездочном отеле на берегу Мертвого моря обойдется от 170 тысяч рублей на двоих, более бюджетный вариант с проживанием в Аммане — от 149 тысяч рублей.

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