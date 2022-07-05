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2 часа назад

На Камчатке разработали безопасный туристический маршрут на вулкан Мутновский

Lenta.ruиещё 1

На Камчатке разработали безопасный маршрут на вулкан Мутновский, его откроют для туристов после завершения паспортизации. Об этом сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на краевое министерство туризма.

На Камчатке появится турмаршрут на вулкан Мутновский
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Решение об открытии нового маршрута приняли после того, как был совершен осмотр Южно-Камчатского природного парка. По его итогам в кратере обнаружили новые обвалы, в связи с чем маршрут решили изменить.

На вулкане также установят ограждения и натянут трос для безопасности туристов.

В министерстве туризма Камчатского края также рекомендовали туристам пользоваться только паспортизированными маршрутами, и перед отправлением обязательно зарегистрироваться в центре управления в кризисных ситуациях управления МЧС по региону.

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