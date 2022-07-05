На Камчатке появится турмаршрут на вулкан Мутновский

На Камчатке разработали безопасный маршрут на вулкан Мутновский, его откроют для туристов после завершения паспортизации. Об этом сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на краевое министерство туризма.

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Решение об открытии нового маршрута приняли после того, как был совершен осмотр Южно-Камчатского природного парка. По его итогам в кратере обнаружили новые обвалы, в связи с чем маршрут решили изменить.

На вулкане также установят ограждения и натянут трос для безопасности туристов.