На Кубани задержали движение 10 пассажирских поездов

"Сегодня с 7:07 на перегоне Водопадный — Лазаревская в Краснодарском крае по техническим причинам на время до полутора часов оказались задержаны 10 пассажирских поездов дальнего следования и три пригородных поезда. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов. Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.