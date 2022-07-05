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2 часа назад

На Кубани задержали движение 10 пассажирских поездов дальнего следования

ТАССиещё 2

КРАСНОДАР, 5 июля. Движение 10 пассажирских поездов дальнего следования и трех пригородных поездов задержано по техническим причинам на перегоне Водопадный — Лазаревская в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД").

На Кубани задержали движение 10 пассажирских поездов
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Сегодня с 7:07 на перегоне Водопадный — Лазаревская в Краснодарском крае по техническим причинам на время до полутора часов оказались задержаны 10 пассажирских поездов дальнего следования и три пригородных поезда. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов. Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержано движение поездов дальнего следования из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Челябинска, Череповца в Адлер, из Москвы в Имеретинский Курорт, а также из Адлера в Санкт-Петербург и Москву, из Имеретинского Курорта в Белгород, из Краснодара в Имеретинский Курорт.

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