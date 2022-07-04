Роспотребнадзор перечислил признаки опасных для купания водоемов

Признаки опасных для купания водоемов перечислил Роспотребнадзор.

Фото: Мослента Мослента

«Часто прекрасный уголок природы с его тишиной и размеренной жизнью птиц в пруду воспринимается как идеальное место для купания, но это не совсем так», — говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает, если в водоеме плавают утки, гуси, вокруг летают чайки, то это повод отказаться от купания в нем. Водоплавающие птицы — переносчки паразитов, личинки которых попадают в воду и могут вызвать различные кожные и кишечные заболевания.

Не подходят для человека и озера с цветущей поверхностью и обилием водорослей у берега из-за опасности паразитов, а также водоемы с сельскохозяйственными угодьями и свалками поблизости, от которых поверхностными ливневыми стоками в воду попадают биогенные загрязнители, например, кишечная палочка.

Во время купания возле промышленных предприятий и автомагистралей есть риск отправления организма токсинами от тяжелых металлов, попадающих в воду с потоками ливневых дождей.

Роспотребнадзор напоминает, что опасности ожидают купальщиков и в водоемах с проточной водой. Ведомство рекомендует не игнорировать предупредительные знаки об опасности купания и узнавать о разрешенных зонах отдыха с купанием.