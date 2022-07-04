Турецкие туристы прогнали шваброй похожую на акулу рыбу

На берегу турецкого курорта Мармарис туристы шваброй отогнали рыбу, которая напоминала на акулу. Об этом сообщает ABC Gazetesi.

Инцидент произошел в море на общественном пляже. Один из отдыхающих начал кричать, что в воде акула, а другой турист достал швабру и начал отгонять рыбу, приблизившуюся к берегу.

В комментариях под роликом разгорелись споры среди пользователей. Одни утверждали, что видели акулу, другие объясняли, что это вовсе не акула, а средиземноморский сарган, которого из-за большого плавника часто принимают за акулу.

Власти Мармариса также прокомментировали инцидент.

«Рыба, которую отдыхающие видели на общественном пляже и приняли за акулу, была средиземноморским сарганом. По мнению специалистов, это безобидное животное. Так что можете не брать швабру, когда идете купаться в море!» — говорится в сообщении.