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30 минут назад

Турецкие туристы прогнали шваброй похожую на акулу рыбу

Даша Краснова

На берегу турецкого курорта Мармарис туристы шваброй отогнали рыбу, которая напоминала на акулу. Об этом сообщает ABC Gazetesi.

Инцидент произошел в море на общественном пляже. Один из отдыхающих начал кричать, что в воде акула, а другой турист достал швабру и начал отгонять рыбу, приблизившуюся к берегу.

В комментариях под роликом разгорелись споры среди пользователей. Одни утверждали, что видели акулу, другие объясняли, что это вовсе не акула, а средиземноморский сарган, которого из-за большого плавника часто принимают за акулу.

Власти Мармариса также прокомментировали инцидент.

«Рыба, которую отдыхающие видели на общественном пляже и приняли за акулу, была средиземноморским сарганом. По мнению специалистов, это безобидное животное. Так что можете не брать швабру, когда идете купаться в море!» — говорится в сообщении.

До этого мы рассказывали, что мужчина поймал четырехметровую акулу на удочку.

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