Пассажир получил от авиакомпании $10 тыс. за овербукинг

Американские и европейские авиакомпании выплачивают своим клиентам денежную компенсацию, если пассажир не смог попасть на рейс из-за овербукинга. Delta Air Lines даже торгуется, предлагая определенную сумму до тех пор, пока не освободится нужное количество мест. Уже зафиксирован случай, когда компенсация достигла максимального значения – 10 тысяч долларов. TourDom.ru выяснил, на что могут расчитывать клиенты отечественных перевозчиков.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как сообщило издание The Atlanta Journal, американская авиакомпания продала на внутренний рейс из Мичигана в Миннесоту на восемь билетов больше, чем нужно. Никто из пассажиров не хотел покидать борт, поэтому начались настоящие торги. Обычно вопрос удается решить за 200–300 долларов, но даже когда сумма достигла $5 тысяч, никто так и не согласился освободить место. В итоге ценник вырос до $10 тысяч, и только после этого некоторые пассажиры согласились остаться в аэропорту.

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Как сообщил TourDom.ru один из экспертов, которому мы предложили прокомментировать этот случай, в отличие от США и Европы в России понятие «овербукинг» не зафиксировано в нормативных актах. Поэтому продажа дополнительных билетов в самолетах регламентируется внутренними правилами.

«Все зависит от авиакомпании и их политики обращений в случае овербукинга. Некоторые платят пассажирам компенсацию и предоставляют место на следующем рейсе по маршруту, другие пересаживают в бизнес-класс, если на рейсе есть свободные места. А есть авиакомпании, которые просто извиняются и пытаются отправить пассажира следующим рейсом либо пересадить на свободные места другой авиакомпании, следующей по нужному маршруту»,

– рассказал управляющий директор Biletix Александр Мишин.

Туристы, которые часто пользуются отечественными перевозчиками, подтверждают: вероятность пересесть в бизнес-класс есть. Именно поэтому некоторые путешественники стараются пройти регистрацию в последнюю очередь. Однако в этом случае есть риск и вовсе не попасть на рейс, а также пропустить стыковку, если она планировалась в аэропорту назначения. Свои потери, впрочем, впоследствии можно попытаться возместить через суд. При этом нужно сохранить билеты и чеки.

Причин, по которым авиакомпании идут на такие риски, может быть несколько. К примеру, согласно статистике, 10% пассажиров отказываются от билетов на рейс, что невыгодно перевозчику, поэтому он старается подстраховать себя. Либо же с заявленным на рейс самолетом возникли технические проблемы, и его пришлось заменить на другой борт с меньшей вместимостью. Ну или пришел вип-пассажир, которому срочно нужно организовать место.