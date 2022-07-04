В Турции заговорили о возможном возвращении COVID ограничений

В последнее время рост числа зараженных ковидом неуклонно растет. Турецкий союз медиков выразил озабоченность статистикой, согласно которой коронавирус в стране вновь поднимает голову.

Ежедневно наблюдает рост числа инфицированных, что на фоне пика туристического сезона и отмененных ранее ограничений может вызвать новую пандемию. Медики призывают снова начать активную вакцинацию населения, а в ближайшем будущем не исключили возвращению к обязательному ношению масок в общественных местах и тестирования граждан, включая иностранцев.