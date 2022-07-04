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2 часа назад

В Турции заговорили о возможном возвращении коронавирусных ограничений

Inc-News

В последнее время рост числа зараженных ковидом неуклонно растет. Турецкий союз медиков выразил озабоченность статистикой, согласно которой коронавирус в стране вновь поднимает голову.

В Турции заговорили о возможном возвращении COVID ограничений
Фото: Inc-NewsInc-News

Ежедневно наблюдает рост числа инфицированных, что на фоне пика туристического сезона и отмененных ранее ограничений может вызвать новую пандемию. Медики призывают снова начать активную вакцинацию населения, а в ближайшем будущем не исключили возвращению к обязательному ношению масок в общественных местах и тестирования граждан, включая иностранцев.

Эпидемиологическую ситуацию в Турцию признали благополучной в конце мая, и как раз на старте туристического сезона отменили масочный режим.

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