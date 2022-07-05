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1 час назад

В Абхазии автобус с 50 туристами завис над пропастью

Газета.Ruиещё 1

Туристический автобус из России, на борту которого было не менее 50 туристов, съехал с дороги и завис над обрывом в Абхазии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Абхазии.

В Абхазии автобус с 50 туристами завис над пропастью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Экскурсионный автобус не вписался в узкую дорогу по пути в село Черниговка Гулрыпшского района. Автобус с не менее чем пятьюдесятью пассажирами выехал за пределы дороги и опасно навис над придорожным обрывом. Прибывшие на место ЧП спасатели подцепили автобус к пожарной машине и отбуксировали его от обрыва», — говорится в сообщении ведомства.

Судя по видеозаписи с места событий, в Абхазию автобус Mercedes-Benz Travego прибыл из России — на нем установлен номерной знак с цифрами «666», выданный в Волгоградской области. По данным МЧС Абхазии, в результате инцидента никто не пострадал.

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