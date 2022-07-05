В Абхазии автобус с 50 туристами завис над пропастью

«Экскурсионный автобус не вписался в узкую дорогу по пути в село Черниговка Гулрыпшского района. Автобус с не менее чем пятьюдесятью пассажирами выехал за пределы дороги и опасно навис над придорожным обрывом. Прибывшие на место ЧП спасатели подцепили автобус к пожарной машине и отбуксировали его от обрыва», — говорится в сообщении ведомства.