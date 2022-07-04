Автомобильный туризм: куда поехать в путешествие

Снятие ковидных ограничений на пересечение сухопутной границы — позитивный фактор, но он несильно повлияет на путешествия россиян за рубеж из-за потенциальных проблем с получением виз и иных преград со стороны других стран. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

С 15 июля Россия снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19. С этого момента для выезда из страны на автомобиле не потребуется уважительная причина (смерть близкого родственника, лечение, наличие недвижимости и тому подобное).

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По мнению собеседника «ВМ», снятие ограничений — позитивный фактор, показывающий, что страна успешно преодолела последствия пандемии. Однако в ближайшей перспективе существенного влияния на выезд российских туристов за границу мера не окажет.

«Режим пересечения границы смягчился, но сказать, что это радикально повлияет на туризм, нельзя, — говорит Барзыкин. — А на въездной рынок это вообще не влияет, потому что слишком много других отрицательных факторов, которые практически на нет сводят въездной поток в Россию».

Снятие ковидных ограничений со стороны России не отменяет ограничений, которые действуют в других странах, подчеркивает вице-президент РСТ. Например, туристам по-прежнему запрещен въезд в Китай вне зависимости от способа транспортировки.

Что касается европейского направления, то здесь по-прежнему требуются визы во все страны, кроме Белоруссии. Об этом также стоит помнить туристам, любящим путешествовать на автомобилях.

«Раньше автомобильный туризм в Европу был популярен, сейчас по понятным причинам нет, — добавляет Барзыкин. — В основном все ограничивается визовыми вопросами: машина есть, желание есть, а визы нет. Либо она даже есть, но могут не пропустить. То есть на сегодняшний день поездки в Европу несут крайне высокие риски неопределенности».

Куда можно поехать на машине с 15 июля

В настоящее время из Москвы на автомобиле можно отправиться в ряд стран. В каждом конкретном случае перед поездкой рекомендуется уточнить требования о необходимости ПЦР-теста и/или сертификата о вакцинации.

Виза не требуется: Армения (34 часа)*, Абхазия (25), Белоруссия (8), Грузия (30), Казахстан (36), Узбекистан (45).

Нужен шенген: Латвия (10), Литва (12), Эстония (14), Финляндия (15), Норвегия (38).