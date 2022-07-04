Студенты назвали популярные места для молодежного туризма

За месяц для участия в программе молодежного и студенческого туризма зарегистрировалось свыше 21 тысячи человек. В этом году 193 вуза предоставляют свои жилые корпуса для проекта, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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«Президентом поставлена задача повысить доступность отдыха для россиян. Для этого мы запустили программы туристического и детского кешбэков, продолжили и программу молодежного и студенческого туризма»,

– рассказал Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко добавил, что по окончанию июня самыми востребованными стали поездки в Санкт-Петербург, Калининград, Севастополь и Барнаул. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заметил, что вузы, которые подключились к программе, стремятся показать молодежи с лучшей стороны научную и рекреационную инфраструктуру.

«Российские университеты должны стать точками притяжения для молодежи. Для нас принципиально важно, чтобы возможности, которые предоставляют сегодня вузы, были открыты и доступны студентам из разных уголков страны»,

– отметил Фальков.

Так, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете для молодежи подготовили модуль от экспертов в сфере создания медиаконтента и продвижения туристических ресурсов региона. Донской государственный технический университет предлагает забронировать посещение инновационного технопарка «Магика», где представлено оборудование для мультипликации.

Вузы размещают данные о новых объектах и событиях на специальной платформе проекта. Там же можно выбрать понравившееся мероприятие и зарегистрироваться для участия.