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52 минуты назад

Российские студенты определились с самыми популярными местами для молодежного туризма

РИА "ФедералПресс"

За месяц для участия в программе молодежного и студенческого туризма зарегистрировалось свыше 21 тысячи человек. В этом году 193 вуза предоставляют свои жилые корпуса для проекта, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Студенты назвали популярные места для молодежного туризма
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Президентом поставлена задача повысить доступность отдыха для россиян. Для этого мы запустили программы туристического и детского кешбэков, продолжили и программу молодежного и студенческого туризма»,

– рассказал Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко добавил, что по окончанию июня самыми востребованными стали поездки в Санкт-Петербург, Калининград, Севастополь и Барнаул. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заметил, что вузы, которые подключились к программе, стремятся показать молодежи с лучшей стороны научную и рекреационную инфраструктуру.

«Российские университеты должны стать точками притяжения для молодежи. Для нас принципиально важно, чтобы возможности, которые предоставляют сегодня вузы, были открыты и доступны студентам из разных уголков страны»,

– отметил Фальков.

Так, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете для молодежи подготовили модуль от экспертов в сфере создания медиаконтента и продвижения туристических ресурсов региона. Донской государственный технический университет предлагает забронировать посещение инновационного технопарка «Магика», где представлено оборудование для мультипликации.

Вузы размещают данные о новых объектах и событиях на специальной платформе проекта. Там же можно выбрать понравившееся мероприятие и зарегистрироваться для участия.

Напомним, в этом году поучаствовать в программе могут студенты вузов, аспиранты, молодые ученые и специалисты до 35 лет, а также победители или активисты конкурсов и программ платформы «Россия – страна возможностей».

Новости путешествий,Валерий Фальков,Дмитрий Чернышенко,
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