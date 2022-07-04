Ограничения на перелеты приводят к массовым задержкам багажа

Чудеса на виражах у пассажиров авиарейса Петербург – Ереван случились уже в аэропорту прилета. В момент выдачи багажа выяснилось, что процедура переносится. Все дело в том, что багаж летит не вместе с пассажиром, а другим свободным бортом, об этом пассажиру рассказал официальный представитель авиакомпании, но он сослался на правила загрузки на борт в аэропорту вылета. В Пулково РЖД-Партнеру подтвердили процедуру разлучения пассажира и его багажа.