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2 часа назад

Ограничения на перелеты для российских самолетов приводят к массовым задержкам багажа

РЖД-Партнер

Чудеса на виражах у пассажиров авиарейса Петербург – Ереван случились уже в аэропорту прилета. В момент выдачи багажа выяснилось, что процедура переносится. Все дело в том, что багаж летит не вместе с пассажиром, а другим свободным бортом, об этом пассажиру рассказал официальный представитель авиакомпании, но он сослался на правила загрузки на борт в аэропорту вылета. В Пулково РЖД-Партнеру подтвердили процедуру разлучения пассажира и его багажа.

Ограничения на перелеты приводят к массовым задержкам багажа
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

«В связи с ограничением коммерческой загрузки воздушных судов багаж может быть перевезен другим рейсом»,

– сообщает пресс-служба.

Ответственность за перевозку багажа несет авиакомпания, добавили в пресс-службе. В авиакомпании РЖД-Партнеру объяснили, что из-за введенных ограничений на пролет самолетов над территорией разных регионов страны полетное время увеличивается.

«Это приводит к ограничению коммерческой загрузки воздушных судов. По этой причине часть багажа иногда перевозится другими рейсами авиакомпании»,

– сообщает официальный представитель авиакомпании.

Весь багаж доставляется силами перевозчика до места пребывания пассажиров, как правило, в течение суток, эту информацию подтверждают и авиакомпания, и аэропорт, который загружает багаж в самолет. К юристам за помощью в спорах за багаж никто из пассажиров не обращался. РЖД-Партнер направил юристам официальный запрос.

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