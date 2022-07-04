Ограничения на перелеты приводят к массовым задержкам багажа

Чудеса на виражах у пассажиров авиарейса Петербург – Ереван случились уже в аэропорту прилета. В момент выдачи багажа выяснилось, что процедура переносится. Все дело в том, что багаж летит не вместе с пассажиром, а другим свободным бортом, об этом пассажиру рассказал официальный представитель авиакомпании, но он сослался на правила загрузки на борт в аэропорту вылета. В Пулково РЖД-Партнеру подтвердили процедуру разлучения пассажира и его багажа.
«В связи с ограничением коммерческой загрузки воздушных судов багаж может быть перевезен другим рейсом»,
– сообщает пресс-служба.
Ответственность за перевозку багажа несет авиакомпания, добавили в пресс-службе. В авиакомпании РЖД-Партнеру объяснили, что из-за введенных ограничений на пролет самолетов над территорией разных регионов страны полетное время увеличивается.
«Это приводит к ограничению коммерческой загрузки воздушных судов. По этой причине часть багажа иногда перевозится другими рейсами авиакомпании»,
– сообщает официальный представитель авиакомпании.
Весь багаж доставляется силами перевозчика до места пребывания пассажиров, как правило, в течение суток, эту информацию подтверждают и авиакомпания, и аэропорт, который загружает багаж в самолет. К юристам за помощью в спорах за багаж никто из пассажиров не обращался. РЖД-Партнер направил юристам официальный запрос.