Приют для туристов заработал на пути к леднику на Ямале

Круглогодичный приют для туристов начал работу у подножия горы Черная, на пути к леднику Романтиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель департамента молодежной политики и туризма региона Наиль Хайруллин.

Он пояснил, что основное предназначение приюта — дать укрытие во время непогоды или до прибытия помощи. Туристы смогут заметить издалека домик благодаря яркому цвету.

В жилище разместили для путешественников восемь спальных мест, безопасную печку, электричество на солнечных батареях, USB-интерфейс и кнопку SOS. Санблок оборудовали отдельно.

Хайруллин заверил, что приют может работать при разных погодных условиях. Если пилотный модуль оправдает свое предназначение, следующий разместят в Нефритовой долине, добавил он.