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2 часа назад

Приют для туристов заработал на пути к леднику на Ямале

Lenta.ru

Круглогодичный приют для туристов начал работу у подножия горы Черная, на пути к леднику Романтиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель департамента молодежной политики и туризма региона Наиль Хайруллин.

Приют для туристов заработал на пути к леднику на Ямале
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он пояснил, что основное предназначение приюта — дать укрытие во время непогоды или до прибытия помощи. Туристы смогут заметить издалека домик благодаря яркому цвету.

В жилище разместили для путешественников восемь спальных мест, безопасную печку, электричество на солнечных батареях, USB-интерфейс и кнопку SOS. Санблок оборудовали отдельно.

Хайруллин заверил, что приют может работать при разных погодных условиях. Если пилотный модуль оправдает свое предназначение, следующий разместят в Нефритовой долине, добавил он.

Кроме того, на леднике Романтиков установили 14 новых промежуточных вешек. На каждом столбике содержится информация о длине оставшегося пути и интересный факт о Полярном Урале на двух языках.

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