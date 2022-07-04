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2 часа назад

Стало известно о дефиците билетов на поезда в Калининград

Lenta.ru

Россиян предупредили о дефиците железнодорожных билетов в Калининград в летний период. Об этом «Интерфаксу» сообщили в билетном агентстве «Городская авиакасса».

Стало известно о дефиците билетов на поезда в Калининград
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, стало известно, что нехватка проездных документов на поезда между Калининградом, Москвой и Санкт-Петербургом наблюдается с начала туристического сезона. Например, ближайшая дата, на которую в настоящее время можно приобрести билет из Москвы в Калининград, — 22 августа.

В пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД») пояснили, что сложившаяся ситуация связана с введенными Литвой в начале пандемии COVID-19 ограничениями, согласно которым количество пассажиров в транзитных дальних поездах не должно превышать 250 человек.

«Мы сами никогда искусственно не сокращали объемы перевозок. На это в период пандемии сильно повлияли ограничения со стороны Литовской Республики, которые до сих пор не сняты», — добавили в компании.

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,РЖД,
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