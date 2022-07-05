Мэрия Владивостока предупредила об акулах

Мэрия Владивостока выпустила постановлении об открытии купального сезона, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на городскую администрацию. В дальневосточной столице официально разрешено купаться только на семи пляжах (мест для отдыха у воды, где загорать можно, а устраивать заплывы нельзя, оказалось больше).
Итак, постановлением от 01.07.2022 №1535 нырять и плавать разрешено в следующих местах:
- пляжи на станции Санаторной в районе улицы Десятой, 26 (пляж «Лагуна») и Десятой, 44 (пляж ПКиО имени Лазо);
- Амурский залив, пляж в районе станции Чайка;
- на острове Русском в бухте Ахлёстышева;
- пляж «Русалочка» при одноимённом комплексе отдыха в бухте Улисс на Змеинке (ул. 2-я Поселковая, 34а);
- бухта Лазурная, она же Шамора (ул. Лазурная 19);
- пляж в районе Садгородской, 23.
Эти пляжи разрешены к эксплуатации и должны быть к безопасному отдыху на воде. Ответственность за санитарную обработку пляжей возложили на Дирекцию общественных пространств Владивостока и муниципальное учреждение «Зелёный Владивосток». Официально купальный сезон в дальневосточной столице продлится до 15 сентября.
Упомянули в постановлении и возможное появление акул. При их появлении городское Управление общественной безопасности обязано совместно с Единой дежурной диспетчерской службой оповестить население и правообладателей пляжей. Правообладатели тоже должны принять меры по обеспечению безопасности отдыхающих, в том числе по эвакуации их из воды.