Мэрия Владивостока предупредила об акулах

Мэрия Владивостока выпустила постановлении об открытии купального сезона, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на городскую администрацию. В дальневосточной столице официально разрешено купаться только на семи пляжах (мест для отдыха у воды, где загорать можно, а устраивать заплывы нельзя, оказалось больше).

Фото: Deita.ru Deita.ru

Итак, постановлением от 01.07.2022 №1535 нырять и плавать разрешено в следующих местах:

- пляжи на станции Санаторной в районе улицы Десятой, 26 (пляж «Лагуна») и Десятой, 44 (пляж ПКиО имени Лазо);

- Амурский залив, пляж в районе станции Чайка;

- на острове Русском в бухте Ахлёстышева;

- пляж «Русалочка» при одноимённом комплексе отдыха в бухте Улисс на Змеинке (ул. 2-я Поселковая, 34а);

- бухта Лазурная, она же Шамора (ул. Лазурная 19);

- пляж в районе Садгородской, 23.

Эти пляжи разрешены к эксплуатации и должны быть к безопасному отдыху на воде. Ответственность за санитарную обработку пляжей возложили на Дирекцию общественных пространств Владивостока и муниципальное учреждение «Зелёный Владивосток». Официально купальный сезон в дальневосточной столице продлится до 15 сентября.