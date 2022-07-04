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1 час назад

Американцы возмутились платной водой в ресторане

Мария Иглина

Пользователь Reddit из США с ником WowCoolFunnyHAHA рассказал, как однажды он был в ресторане с семьей в Германии. И когда пришло время закрывать счет, они были неприятно удивлены, узнав, что заказанная ими питьевая вода была платной.

Американцы возмутились платной водой в ресторане
Фото: unsplash.comunsplash.com

Мужчина рассказал, что он находится в Германии с 20 своими родственниками, и в ресторане большая часть его близких в качестве напитка предпочла питьевую воду. Закрывая счет, семейство заметило, что стоимость одного бокала воды составила пять евро (около 280 рублей по текущему курсу). В итоге за воду пришлось заплатить примерно 150 евро (около 8400 рублей по нынешнему курсу).

По словам пользователя, они решили, что напиток будет бесплатным, поскольку именно так бывает в американских заведениях.

"И это была даже не бутилированная вода, а просто вода из-под крана",

— заключил молодой человек.

"Для меня это всегда настоящий культурный шок во время путешествий. Там, где я живу, если заведение не предоставит клиенту бесплатную воду, это может стоить им лицензии на алкоголь",

— написал один из пользователей.

Ранее "Рамблер" писал про турецкий курорт для тех, кто не любит отдыхать с русскими.

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