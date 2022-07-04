Американцы возмутились платной водой в ресторане

Пользователь Reddit из США с ником WowCoolFunnyHAHA рассказал, как однажды он был в ресторане с семьей в Германии. И когда пришло время закрывать счет, они были неприятно удивлены, узнав, что заказанная ими питьевая вода была платной.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Мужчина рассказал, что он находится в Германии с 20 своими родственниками, и в ресторане большая часть его близких в качестве напитка предпочла питьевую воду. Закрывая счет, семейство заметило, что стоимость одного бокала воды составила пять евро (около 280 рублей по текущему курсу). В итоге за воду пришлось заплатить примерно 150 евро (около 8400 рублей по нынешнему курсу).

По словам пользователя, они решили, что напиток будет бесплатным, поскольку именно так бывает в американских заведениях.

"И это была даже не бутилированная вода, а просто вода из-под крана",

— заключил молодой человек.

"Для меня это всегда настоящий культурный шок во время путешествий. Там, где я живу, если заведение не предоставит клиенту бесплатную воду, это может стоить им лицензии на алкоголь",

— написал один из пользователей.