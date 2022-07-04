Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+19° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
2 часа назад

Россиянка в Турции и пожаловалась на отношение «как к врагу»

Lenta.ru

Россиянка слетала в один из отелей Кемера в Турции и пожаловалась на хамское поведение сотрудников гостиницы. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка в Турции и пожаловалась на отношение «как к врагу»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Туристка рассказала, что на второй день отдыха ей пришлось трижды заряжать карту для того, чтобы попасть в номер. Для этого путешественнице вместе с полуторагодовалым ребенком на руках пришлось подойти на ресепшен.

По словам девушки, один из администраторов отнесся к ней «как к врагу» и «испортил весь отдых». «На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я «пошла вон». И постоянно повторял: «Да кто ты такая!» — пожаловалась отдыхающая. Сообщается, что сотрудник гостиницы пригрозил выселить семью россиянки из отеля.

Туристка призналась, что очень испугалась таких слов, поскольку в отзывах об этом отеле читала о некоторых случаях выселения россиян.

Отмечается, что за поведение администратора в отеле никто не извинился. Девушка рассказала, что много раз отдыхала в Турции вместе с семьей и никогда не сталкивалась с таким отношением персонала.

Новости путешествий,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители