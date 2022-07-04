Россиянка в Турции и пожаловалась на отношение «как к врагу»

Россиянка слетала в один из отелей Кемера в Турции и пожаловалась на хамское поведение сотрудников гостиницы. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка рассказала, что на второй день отдыха ей пришлось трижды заряжать карту для того, чтобы попасть в номер. Для этого путешественнице вместе с полуторагодовалым ребенком на руках пришлось подойти на ресепшен.

По словам девушки, один из администраторов отнесся к ней «как к врагу» и «испортил весь отдых». «На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я «пошла вон». И постоянно повторял: «Да кто ты такая!» — пожаловалась отдыхающая. Сообщается, что сотрудник гостиницы пригрозил выселить семью россиянки из отеля.

Туристка призналась, что очень испугалась таких слов, поскольку в отзывах об этом отеле читала о некоторых случаях выселения россиян.