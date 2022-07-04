Сколько стоит отдых: цены на туры в Турции, ОАЭ и России

При расчете учитывались цены на двоих людей на 10 ночей. Самые недорогие туры предлагает Абхазия – минимальная стоимость составляет 58 тысяч рублей в трехзвездочном отеле поселка Цандрипш. На 1 тысячу рублей дороже отдых в Калининграде, в загородном комплексе на побережье Балтийского моря.

Самые недорогие туры за рубежом предлагают Турция и ОАЭ. В Анталье с привычной системой «Все включено» тур будет стоить 98 тысяч рублей, а в Дубае – 99 тысяч рублей. Среди тех, кто предлагает туры дороже 100 тысяч рублей, есть Сочи, Шри-Ланка, Египет. А например, в Таиланде можно отдохнуть минимум за 266 тысяч рублей. «Дешевый» тур на Мальдивы стоит 350 тысяч рублей, передает Ассоциация туроператоров России.