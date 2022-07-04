Сколько стоит отдых: цены на туры в Турции, ОАЭ и России

При расчете учитывались цены на двоих людей на 10 ночей. Самые недорогие туры предлагает Абхазия – минимальная стоимость составляет 58 тысяч рублей в трехзвездочном отеле поселка Цандрипш. На 1 тысячу рублей дороже отдых в Калининграде, в загородном комплексе на побережье Балтийского моря.
Самые недорогие туры за рубежом предлагают Турция и ОАЭ. В Анталье с привычной системой «Все включено» тур будет стоить 98 тысяч рублей, а в Дубае – 99 тысяч рублей. Среди тех, кто предлагает туры дороже 100 тысяч рублей, есть Сочи, Шри-Ланка, Египет. А например, в Таиланде можно отдохнуть минимум за 266 тысяч рублей. «Дешевый» тур на Мальдивы стоит 350 тысяч рублей, передает Ассоциация туроператоров России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассматривается возможность возвращения прямых перелетов между Москвой и Бали.