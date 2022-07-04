Россиянка описала санаторий Белоруссии его фразой «привет из 90-х»

Российская туристка побывала в санатории под Минском и описала его фразой «лучше, чем у нас». Подробностями своего отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на портале «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, десятидневная путевка на двоих в санаторий под Минском с перелетом, трансфером, проживанием и процедурами обошлась ей в 78 тысяч рублей. Так, читательница портала осталась в восторге от спа-программ: отдыхающим предлагалось на выбор шесть видов бань, 12 видов массажа и ароматерапий, несколько бассейнов, лечение разными грязями и питьевой бювет. Тем не менее, столовая комплекса разочаровала девушку — вместо программ с включенным питанием она посоветовала ходить в кафе.

«В столовой санатория — привет из 90-х! — прием пищи длится всего минут 40, подача непрезентабельная, всегда проблемы с горячими напитками, в первые 10-15 минут разбирают самое вкусное, подача не пополняется и не обновляется», — раскритиковала питание туристка.

Отдельно россиянка отметила большую и зеленую территорию санатория с озером с «кристально чистой водой». Кроме того, ее порадовал большой выбор развлечений для гостей: сап-серфинг, катер, лодки, парусники и несколько пляжей с оборудованными понтонными пирсами, раздевалками, душевыми, зонтиками и лежаками. Еще один плюсом для нее стала возможность оплаты в любом месте банковскими картами «Мир».