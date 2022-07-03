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51 минуту назад

Туристка рассказала об обстановке в Хургаде после нападений акул на отдыхающих

Lenta.ru

Туристка из России, отдыхающая в египетской Хургаде, рассказала, что на курорте стали закрывать пляжи после нападений акул. Об этом девушка сообщила «Известиям».

Туристка рассказала об обстановке в Хургаде после нападений акул
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, в день первого нападения, 1 июля, она видела двух акул, когда ныряла в море. Девушка также опубликовала видео с перекрытым для туристов пляжем. На нем видны оградительные ленты, растянутые по краю берега.

«До воды еще, наверное, метров пять, и вообще даже ножки пополоскать нельзя. Потому что нам вчера сказали, что акулы не только на глубине и за щиколотку схватят тоже»,

— описала ситуацию россиянка.

1 июля стало известно, что в Хургаде погибла гражданка Австрии, на которую напала акула — женщине она откусила руку и ногу; пострадавшая была госпитализирована, но умерла в больнице. В связи с этим на три дня были запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.

3 июля министерство окружающей среды Египта сообщило о нападении акулы на еще одну женщину. Специалисты устанавливают причину такого поведения хищников.

В Генконсульстве России в Египте россиян призвали сохранять бдительность при нахождении в воде, а также соблюдать все запреты египетских властей касательно рыбалки и дайвинга в открытом море. Гражданам также напомнили о необходимости следовать правилам гостиниц и реагировать на сигналы береговой охраны.

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