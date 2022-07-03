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1 час назад

Юрист Южалин назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

Слово и Дело

Август и октябрь в 2023 году станут самыми выгодными месяцами для отпуска. Об этом заявил директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин. Он также сообщил, когда от отдыха лучше отказаться.

Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Неправильный выбор может сказаться на отпускных. Они зависят от количества рабочих дней в месяце, поэтому стоит все просчитать.

«С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня», — поделился специалист.

Исходя из этой логики, наиболее выгодными для отдыха станут август и октябрь. Если нет возможности поставить отпуск в это время, лучше отдохнуть в июне, июле или декабре. Максимально невыгодными Южалин назвал январь, февраль, апрель и май. В двух последних 23 и 22 рабочих дня соответственно. Скорее всего, именно из-за этого сумма отпускных будет меньше.

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