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35 минут назад

Эксперты объяснили, почему против госрегулирования цен в отелях

TourDom

Представители гостиничного бизнеса опасаются, что государство попытается искусственно ограничивать цены в отелях. Они пояснили, почему в этом нет надобности и к каким последствиям может привести вмешательство в ценообразование.

Эксперты объяснили, почему против госрегулирования цен в отелях
Фото: tourdomtourdom

Идею ограничить ценообразование продвигает с прошлого года ФАС России. Изначально планировалось, что это коснется только периода проведения мероприятий, формируемых указом президента: ПМЭФ, ВЭФ и другие деловые встречи. «Но это странно, поскольку высокие цены на время Питерского форума – только в 20–30 отелях, где живут официальные делегации и серьезные предприниматели», – утверждает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. По его словам, в даты проведения форума в Санкт-Петербурге можно было найти немало вариантов размещения по вполне адекватным ценам: 5–6 тыс. руб. за номер в 3* гостиницах и 8–10 тыс. – в 4*. Таким образом, оснований для ценовых ограничений нет: рынок многообразен, признаки картельного сговора отсутствуют.

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«И всё это даже не обсуждалось бы, если бы крупные деловые мероприятия проводились не в пик высокого сезона, а, например, в марте-апреле или октябре-ноябре, – предполагает эксперт. – Участники делегаций могут жить не в официальных, а в обычных отелях за другие деньги».

Другой довод против вмешательства государства в ценообразование: стоимость услуг регулирует сам рынок. Если бы потребители не бронировали тот или иной отель на предложенных условиях, руководство снизило бы прайсы, ведь они выставляются в зависимости от спроса.

И, наконец, самые важные аргументы – экономические.

«Официальные ежегодные данные ФНС показывают, что в России рентабельность продаж в отельной сфере (то есть разница между выручкой и операционными расходами) одна из самых низких среди всех отраслей экономики – 5,9%, – говорит директор Центра стратегического анализа и разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян. – Отели за пределами микробизнеса окупаются в лучшем случае за 15–20 лет».

За 2021 год в некоторых регионах цены на услуги повысились, но в среднем по стране этого не наблюдается. При этом рост цен не привел к повышению рентабельности – себестоимость гостиничных услуг значительно выросла из-за подорожания необходимых отелю товаров, продуктов и услуг. «Если считать, что можно регулировать тарифы отелей для конечного потребителя, не обращая внимания на цены по всей цепочке товаров и услуг, на возросшую себестоимость, то можно попробовать этот подход применить и к экономике в целом и, например, просто приказать экономике не падать, а расти», – говорит Роман Еремян.

Специалист называет один из возможных способов госрегулирования – разделить отели на государственные и частные. Государство может устанавливать тарифы на проживание в тех объектах, которые находятся у него на балансе. Другой путь – контроль цен на все товары, закупаемые отелем, – нереалистичен.

В ноябре 2021 года Минэкономразвития раскритиковало законопроект, предложенный ФАС о госрегулировании цен на гостиничные услуги в дни крупных международных мероприятий. В министерстве сочли, что контроль прайсов будет ограничительным фактором для бизнеса. Однако согласно действующему порядку обсуждения законопроектов, служба может доработать документ с учетом поступивших замечаний и предложений.

Новости путешествий,Вадим Прасов,ФАС России,Минэкономразвития,
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