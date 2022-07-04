Забайкальцам запретили купаться в озерах

Взятые сотрудниками Роспотребнадзора Забайкалья пробы воды в озере Кенон и реке Чита показали, что они неудовлетворительны. Вода может нанести вред здоровью человека. В связи с этим с 1 июля купание в этих водоёмах запрещено.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Чтобы максимально донести до забайкальцев эту информацию, на пляжах Кенона расклеены листовки. Также запрет о купании регулярно транслируются через громкоговорители.

Между тем пляжи не закрыты полностью, загорать у озера и реки можно.