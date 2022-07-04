Забайкальцам запретили купаться в озерах

Взятые сотрудниками Роспотребнадзора Забайкалья пробы воды в озере Кенон и реке Чита показали, что они неудовлетворительны. Вода может нанести вред здоровью человека. В связи с этим с 1 июля купание в этих водоёмах запрещено.
Чтобы максимально донести до забайкальцев эту информацию, на пляжах Кенона расклеены листовки. Также запрет о купании регулярно транслируются через громкоговорители.
Между тем пляжи не закрыты полностью, загорать у озера и реки можно.
Помимо этого, в Забайкалье проводится усиленное патрулирование водоёмов, с участием сотрудников управления по делам ГО и ЧС, МЧС, полиции и ГИМС. Купающимся напоминают основные правила безопасного поведения у воды и, прежде всего, не оставлять без присмотра своих детей.