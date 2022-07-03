Отдыхающий в Хургаде рассказал о столкновении с акулой

Отдыхающий в египетской Хургаде россиянин сообщил «Ленте.ру» подробности нападения акулы-людоеда на туристку.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Мужчина по имени Денис рассказал, что за пять минут до нападения хищника на женщину он и еще двое отдыхавших столкнулись с той же акулой у пирса. После этого несколько туристов забрались на коралловые рифы и начали звать на помощь.

Однако пляжные спасатели потребовали от отдыхающих вплавь добраться до пирса. Более того, они проигнорировали крики об опасности и не закрыли купание.