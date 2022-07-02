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1 час назад

Киргизия и Узбекистан: в какие страны начали чаще путешествовать россияне

Eva.ru

Число россиян, отправившихся в путешествие за границу в апреле-июне, стало рекордным за три последних года. Но тех, кто выбирает для отдыха зарубежные курорты, все еще вдвое меньше, чем в допандемийном 2019. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав статистику пользования роумингом.

В какие страны начали чаще путешествовать россияне
Фото: Eva.ruEva.ru

Российские туристы стали путешествовать дольше: средняя продолжительность заграничной поездки выросла с восьми дней в 2019 году до десяти в 2022. Из-за усложнившейся и подорожавшей логистики люди все чаще отказываются от коротких путешествий.

Топ направлений, куда чаще всего ездили россияне, возглавила Белоруссия. Второе и третье место заняли Турция и Казахстан соответственно. В 2019 году Белоруссия была на второй строчке после Турции, которая являлась безусловным лидером рейтинга, а замыкала тройку Финляндия. И если количество туристов в Белоруссии в 2022 уже сопоставимо с допандемийными временами, то в Турции оно сократилось почти вдвое, а в Казахстане выросло на 52%.

В лидерах по росту турпотока — Киргизия (+71% по сравнению с 2019 годом) и Узбекистан (+55%). С обеими странами у России есть прямое авиасообщение, а туроператоры в этом году запустили пакетные туры.

Россияне снова летают в дальние страны: некоторые экзотические направления по числу путешественников уже обогнали допандемийные времена. Так, Шри-Ланка показала рост относительно 2019 года на 39%, Мальдивы — на 27%, Сейшельские Острова — на 4%.

Белоруссия стала не только самым популярным у туристов направлением, но и чемпионом по продолжительности звонков — в среднем 26 минут на одного путешественника. Второе и третье место по продолжительности разговоров заняли ОАЭ (19 минут на человека) и Греция (16 минут).

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