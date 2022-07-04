На Северном Кавказе стартовала экспедиция

«Цель — протестировать маршрут и показать, что всего за неделю можно увидеть весь Северный Кавказ с его историей, разносторонней культурой, уникальной природой, национальной кухней и главное — гостеприимными людьми с их ярким темпераментом и традициями. Это действительно уникальный маршрут, максимально сконцентрированный по времени и насыщенности программы»,