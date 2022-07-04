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1 час назад

На Северном Кавказе стартовала экспедиция «Кавказ Gran Turismo»

Lenta.ruиещё 3

Команда проекта «Кавказ Gran Turismo» отправилась в экспедицию по новому межрегиональному туристическому маршруту, который охватывать семь регионов Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС.

На Северном Кавказе стартовала экспедиция
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Туристы смогут пройти маршрут как полностью, так и отдельными частями.

«Цель — протестировать маршрут и показать, что всего за неделю можно увидеть весь Северный Кавказ с его историей, разносторонней культурой, уникальной природой, национальной кухней и главное — гостеприимными людьми с их ярким темпераментом и традициями. Это действительно уникальный маршрут, максимально сконцентрированный по времени и насыщенности программы»,

— рассказал первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Христофор Константиниди.

В состав экспедиции вошли члены оргкомитета проекта, эксперты, представители туриндустрии СКФО и федеральной медиасферы. Экспедиция стартовала в Ставропольском крае, участники посетили оснвные достопримечательность Кавказских Минеральных Вод.

Затем группа отправилась в Карачаево-Черкесию. Туристам предстоит также посетить Приэльбрусье, озеро Гижгит и перевал Актопрак в Кабардино-Балкарии, курорт «Армхи» и башенные комплексы в Ингушетии, самый высокогорный монастырь, Даргавский некрополь и другие культовые сооружения в Северной Осетии. В Чечне участники путешествия прогуляются по Грозному, увидят древний погребальный комплекс Цой-Педе. Завершится экспедиция в Дагестане посещением крепости Нарын-Кала в Дербенте, Сулакского каньона, бархана Сары-Кум и санатория «Каспий» на побережье Каспийского моря.

Новости путешествий,Христофор Константиниди,
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