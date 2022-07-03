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3 часа назад

Исчерпывающий комплекс мер против завоза в РФ оспы обезьян предпринят Роспотребнадзором

Агентство «Москва»иещё 11

При появлении первых сообщений о случаях инфицирования оспой обезьян в неэндемичных регионах Роспотребнадзором был принят исчерпывающий комплекс противоэпидемических мер для предотвращения завоза этой инфекции на территорию России, а также купирования возможности ее распространения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В мае Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян. Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора были оперативно изготовлены тест-системы для выявления случаев заболевания. На сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России. В российские регионы были направлены детальные методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в стране до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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