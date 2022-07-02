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1 час назад

ПЦР-тест остается обязательным условием для въезда в Россию

ПЦР-тест остается обязательным условием въезда в Россию для непривитых и не переболевших коронавирусом граждан, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

ПЦР-тест остается обязательным условием для въезда в Россию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее турецкие власти отменили требование о предоставлении результата ПЦР-теста или теста на антитела при въезде в страну, которое было введено в рамках борьбы с пандемией.

До этого власти Таиланда отменили ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных от COVID-19 гостей. В декабре прошлого года Таиланд решил закрыть все провинции для туристов, кроме Пхукета.

Испания отменила требование о наличии сертификата о вакцинации для пересечения своей границы, теперь всем туристам можно въезжать в страну по ПЦР-тестам.

Также в страну можно въехать по сертификату о вакцинации, одобренному Минздравом Испании или справке о перенесенном в течение 180 дней коронавирусе. Детям младше 12 лет никакие сертификаты или справки не нужны.

Министерство промышленности, торговли и туризма пояснило, что новое правило «ослабляет» требования, чтобы приравнять туристов из стран, не входящих в ЕС, к гражданам Евросоюза и ассоциированных стран Шенгенского соглашения в преддверии туристического сезона.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,ЕС,
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