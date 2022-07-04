Курорты Европы потеряли €20 млрд из-за отсутствия россиян

Эксперты отметили, что россиян в Европе всегда любили за их неприхотливость и щедрость. В этом году власти европейских государств с помощью санкций сделали невозможным массовый приезд россиян в регион.
Как отметили британские аналитики, совокупные потери европейской туриндустрии за текущий год составят порядка 20 миллиардов евро.
Самые ощутимые финансовые убытки понесут отельеры Испании, Франции, Италии и Хорватии. Далек от показателей прошлого года и турпоток россиян в Греции, на Кипре и Балканах.
По словам специалистов, в связи с санкциями активно в этом году зарабатывают на российских путешественниках Турция и Египет.