Курорты Европы потеряли €20 млрд из-за отсутствия россиян

Эксперты отметили, что россиян в Европе всегда любили за их неприхотливость и щедрость. В этом году власти европейских государств с помощью санкций сделали невозможным массовый приезд россиян в регион.

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Как отметили британские аналитики, совокупные потери европейской туриндустрии за текущий год составят порядка 20 миллиардов евро.

Самые ощутимые финансовые убытки понесут отельеры Испании, Франции, Италии и Хорватии. Далек от показателей прошлого года и турпоток россиян в Греции, на Кипре и Балканах.