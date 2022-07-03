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58 минут назад

Забронировавший люкс с панорамными окнами на Лондон турист получил вид на стену

Lenta.ruиещё 1

Британский турист, забронировавший люкс в пятизвездочном отеле Лондона с видом на Тауэрский мост, разочаровался из-за несоответствия номера и фотографий на сайте. Об этом пишет Mirror.

Забронировавший люкс с окнами на Лондон турист получил вид на стену
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как признался путешественник, три ночи проживания в номере обошлись ему в тысячу с лишним фунтов стерлингов (около 60 тысяч рублей). Он ожидал, что получит панорамные окна с видом на подвесной Тауэрский мост над рекой Темзой. По его словам, именно такой вид рекламировался на сайте отеля.

Однако вместо «идиллистического» вида на Лондон он увидел стену соседнего здания. Кроме того, от снимков отличался и дизайн номера: в комнате стоял другой журнальный столик и напольный торшер, а также отсутствовали узорчатые подушки и живые цветы.

Администраторы гостиницы объяснили, что фотографии на веб-сайте несут исключительно справочный характер, так как не все номера идентичны друг другу. В итоге туристу вернули деньги за оставшиеся две ночи, от которых он отказался — при этом мужчина уточнил, что это произошло только после ряда жалоб в социальных сетях и претензий к руководству отеля.

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