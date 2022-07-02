Форт № 1 в Калининграде открылся для туристов

Калининградский форт № 1 «Крепость барона Штайна» открылся для посетителей. Об этом сообщается на странице его арендаторов «ВКонтакте».

Фото: vk.com/fortdonhoff vk.com/fortdonhoff

Форт будет работать ежедневно с 10 до 18 часов. Экскурсии обещают проводить в 11, 13, 15 и 17 часов. Стоимость посещения — 300 рублей (полный билет), 150 рублей (льготный). Нахождение на территории возможно только в составе экскурсионной группы, отмечают арендаторы.