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1 час назад

Форт № 1 в Калининграде открылся для туристов

Клопс.Ru

Калининградский форт № 1 «Крепость барона Штайна» открылся для посетителей. Об этом сообщается на странице его арендаторов «ВКонтакте».

Форт № 1 в Калининграде открылся для туристов
Фото: vk.com/fortdonhoffvk.com/fortdonhoff

Форт будет работать ежедневно с 10 до 18 часов. Экскурсии обещают проводить в 11, 13, 15 и 17 часов. Стоимость посещения — 300 рублей (полный билет), 150 рублей (льготный). Нахождение на территории возможно только в составе экскурсионной группы, отмечают арендаторы.

Форт находится на выезде из города с Московского проспекта (не доезжая до отеля «Балтика»). Добраться до него можно на автобусах № 37, № 29 и № 75.

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