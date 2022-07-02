Эксперт перечислила популярные у россиян страны для отдыха

В сезон отпусков все ищут интересные и доступные для отдыха страны. Эксперт поделилась, куда россияне едут в этом году.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала о самых популярных заграничных направлениях для отдыха.

В зарубежных странах лидируют Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Мальдивы. Страны СНГ тоже стали пользоваться популярностью в этом году. Среди наиболее востребованных Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Армения.