Эксперт перечислила популярные у россиян страны для отдыха

В сезон отпусков все ищут интересные и доступные для отдыха страны. Эксперт поделилась, куда россияне едут в этом году.
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала о самых популярных заграничных направлениях для отдыха.
В зарубежных странах лидируют Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Мальдивы. Страны СНГ тоже стали пользоваться популярностью в этом году. Среди наиболее востребованных Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Армения.
Эксперт говорит, что отдыхают даже в Грузии, куда нельзя добраться на самолете, так как нет авиасообщения со страной. Люди садятся в машину и едут до Грузии сами, пишет «Комсомольская правда».