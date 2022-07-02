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2 часа назад

Эксперт перечислила популярные у россиян страны для отдыха

РИА "ФедералПресс"

В сезон отпусков все ищут интересные и доступные для отдыха страны. Эксперт поделилась, куда россияне едут в этом году.

Эксперт перечислила популярные у россиян страны для отдыха
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала о самых популярных заграничных направлениях для отдыха.

В зарубежных странах лидируют Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Мальдивы. Страны СНГ тоже стали пользоваться популярностью в этом году. Среди наиболее востребованных Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Армения.

Эксперт говорит, что отдыхают даже в Грузии, куда нельзя добраться на самолете, так как нет авиасообщения со страной. Люди садятся в машину и едут до Грузии сами, пишет «Комсомольская правда».

Новости путешествий,Наталия Осипова,
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