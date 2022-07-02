Курорт «Соленые озера» ответил на критику туристов

Долгожданное открытие курорта в Соль-Илецке состоялось 20 августа. Однако с первого дня у туристов со всей страны появились претензии, которыми они делились в социальных сетях. Представители курорта «Соленые озера» отвечают на критику.

Фото: ProOren ProOren

Сразу же после открытия соленых озер, которое долгое время было под вопросом из-за карстовых процессов, на один из самых главных курортов Оренбуржья полилась критика. В первые дни жаловались на отсутствие кафе, состояние лежаков, дороговизну входа и возможности пройти по билету лишь один раз за день.

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«На территории не работает ни одно кафе, детей накормить нечем, администрация даже не идет на встречу – сходить купить детям хоть какой-нибудь нибудь еды... Шезлонги Внимание!!! Стоят в куче, грязные, идешь берешь, собираешь, слюной оттираешь... На территории идут строительнт-восстановительные работы, шумят болгарки-циркулярки. Открыты здесь только турникеты и ФСЕ (пунктуация сохранена)»,

— написала возмущенная туристка.

Затем нарекания вызывала работа турникетов, из-за сбоев образовывались очереди, и даже случилась давка. В один день работали не все души, кто-то указал, что на территории грязно.

Представители курорта ответили на претензии туристов. По словам администрации, души не работали из-за порыва на водоводе в Соль-Илецке. Коммунальная авария тогда оставила без воды почти половину города. Когда ее устранили, души снова начали функционировать в полном объеме. Также пообещали разобраться с персоналом на входной группе, так как туристы жаловались, что там «хабалки, хватают за руки, не пропускают с ребенком через широкие ворота, чуть ли не лезут в драку».

«На территории курорта со дня открытия работает кафе — "Жемчужина" — на 70 посадочных мест. Расположено кафе у входа с улицы Советская между малым городским озером и Развалом. По словам предпринимателей, представлен широкий ассортимент горячего питания для детей и взрослых, безалкогольные напитки, снэки. Особого ажиотажа в кафе не наблюдается: все, кто хочет поесть — приходят без очередей и давки»,

— дали комментарий по поводу кафе.

Также некоторые туристы жаловались на близкую стройку, «Соленые озера» объяснили, что продолжается укрепление берегов, однако крупномасштабных работ не ведется. Безналичный расчет, тоже вызвавший недовольство, объяснили удобством, возможностью работать в «белую» и защитой от лишнего контакта с деньгами.