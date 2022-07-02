На "Шерегеше" открыли крупнейший за Уралом веревочный парк

На курорте "Шерегеш" в Кемеровской области открыли крупнейший за Уралом веревочный парк для детей от пяти лет. В торжественном открытии принял участие губернатор региона Сергей Цивилев и школьники из донецкой Горловки, которые приехали в Кузбасс на отдых, передает корреспондент ТАСС.
"Этот парк второй по величине в России, а за Уралом - первый. Его площадь 640 кв. м. Три уровня различной сложности <...>, которые расположены на высоте от двух до 12 м. Уникальная для России концепция уровней позволяет выбирать препятствия самостоятельно", — сказал ведущий церемонии.
Трассы нового веревочного парка подойдут людям с разной физической подготовкой: как профессиональным альпинистам, так и детям в возрасте от пяти лет и старше. В спортивно-развлекательном комплексе применят двойную систему безопасности — наряду со страховочными карабинами посетителям будут выдавать защитные жилеты. В дальнейшем инвестор планирует оснастить парк дополнительными аттракционами: качелями, мостами и подвесными дорожками.
"Я уверен, что мы пойдем по пути наших старших товарищей, "Розы Хутор", и будем лето развивать. Это первый объект, который поможет нам продвинуть лето", — сказал гендиректор компании-инвестора "Сибшахтострой" Константин Ивушкин.