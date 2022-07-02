На "Шерегеше" открыли крупнейший за Уралом веревочный парк

"Этот парк второй по величине в России, а за Уралом - первый. Его площадь 640 кв. м. Три уровня различной сложности <...>, которые расположены на высоте от двух до 12 м. Уникальная для России концепция уровней позволяет выбирать препятствия самостоятельно", — сказал ведущий церемонии.